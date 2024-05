Yuri Lima detalha primeiro contato com Iza e revela ‘guerra’ por conta de clubes

Yuri Lima e Iza esperam uma filha, Nala (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Namorado de Iza, o meia Yuri Lima contou alguns detalhes do relacionamento com a cantora. Em entrevista à "GQ Esporte", o jogador do Mirassol falou sobre os primeiros contatos com a artista. O atleta de 29 anos também brincou com a torcida por clubes em casa.

Yuri Lima começou a carreira no Audax-SP, em 2015, sob comando do técnico Fernando Diniz, com quem revelou ter "muita gratidão". O jogador também contou ter torcido pelo Fluminense na final da Libertadores de 2023, o que gerou uma "briga" em casa.

- Torci pra caramba (pelo Fluminense) durante a Libertadores inteira. E isso é uma guerra em casa… Ela é maluca pelo Vasco - brincou Yuri, que espera uma filha, Nala, com a cantora.

Após o início no Audax-SP, Yuri Lima jogou também por Audax-RJ, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude. O meio-campista afirmou que mandou uma mensagem para a cantora em 2018, mas que os dois só começaram a conversar anos depois.

- Eu mandei mensagem no Instagram dela. Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Daí, pensei: "vou tentar a sorte." Mandei mensagem de novo, e o papo fluiu. Santo Instagram (risos), era o único jeito possível. Como disse, sou muito caseiro - contou Yuri.