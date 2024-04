Torcedor do Cruzeiro se confunde e desce escadaria do Mineirão com carro; veja imagens

Carro ficou preso nas escadarias do estádio (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 22:13 • São Paulo (SP)

Empolgado com a vitória? Um torcedor do Cruzeiro chamou atenção após errar saída no estádio do Mineirão e descer escadaria com carro.

As imagens foram registradas pelo portal 'Itatiaia'. Ao que tudo indica, o cruzeirense viu uma placa e achou que estava seguindo para a saída do estacionamento. Entretanto, caiu com o carro em uma escada de oito degraus.

Além do motorista, estavam a esposa e o filho no carro. Entretanto, ninguém se machucou. Quanto ao modelo do carro, se trata de um Volkswagen Gol.

Veja vídeo: