Apesar da vitória, torcedores criticam atuação do Flamengo contra Atlético-GO

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 neste domingo (14), no Serra Dourada, mas a atuação do time carioca não convenceu boa parte dos torcedores. A estreia do Mais Querido no Brasileirão foi marcada por um jogo pouco criativo e polêmicas de arbitragem. Jogando em vantagem numérica durante todo o segundo tempo, a equipe de Tite precisou de pênalti nos acréscimos para conquistar a vitória.

O desempenho do Rubro-Negro Carioca em Goiânia foi alvo de críticas na web. Em enquete realizada no Canal de Whatsapp Lance! Flamengo, mais de 67% dos participantes afirmaram que a equipe foi muito mal na partida e precisa melhorar. Outros 21% acreditam que o Mais Querido jogou bem, enquanto 12% acham que a atuação foi na média.

Na redes sociais, torcedores também expressaram descontentamento com o Flamengo na tarde deste domingo (14). No X (antigo Twitter), o desempenho do Rubro-Negro foi definido como "vergonhosa", vexatória", "ridícula", entre outros termos.

Flamengo teve atuação ruim diante do Atlético-GO (Foto: Isabela Azine/AGIF)

