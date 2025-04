Saiba quando os jornalistas afastados por criticar a CBF voltam à ESPN

A ESPN afastou seis jornalistas por conta de críticas à atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues. Tratam-se de Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A informação foi dada primeiramente pelo site "UOL" e confirmada pelo Lance!. Saiba quando eles retornam às suas funções.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Todos os citados estavam presentes na edição do programa "Linha de Passe", da última segunda-feira (9). Na ocasião, a tradicional mesa redoda comentou sobre as denúncias publicadas pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milinoários da maior entidade do futebol brasileiro, que foram criticados pelos comunicadores da ESPN.

O jornalista Gian Oddi se pronunciou sobre o afastamento da ESPN. O comunicador afirmou que o afastamento dele e de Dimas Coppede, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares não foi motivado por uma possível censura. Mas, sim, pela falta da realização de processos internos para viabilizar o programa, que foi direcionado apenas a comentários referentes às denúncias publicadas pela revista "Piauí" contra a CBF.

continua após a publicidade

- Primeiro, quero dizer que retorno ao "Linha de Passe", junto com os demais companheiros, nesta quinta-feira (10). Sinceramente, se eu volto é porque tenho a consciência de que vamos continuar podendo falar da nossa maneira padrão. Com a liberdade que sempre tive, desde a minha entrada na ESPN, há 15 anos - disse o jornalista, acrescentando:

- Isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. Se não for para ser assim, sinceramente não voltaria. Acho que nem a ESPN faria jornalismo esportivo neste cenário. O que a gente faz é importante. A respeito do afastamento, a justificativa foi a ausência de realizações de processos dentro da empresa. Ficamos dois dias fora, mas estaremos de volta - concluiu.

continua após a publicidade

O afastamento

A ESPN afastou os seis jornalistas por conta de críticas à atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues. Na última segunda-feira (7), o "Linha de Passe" comentou as denúncias publicadas pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milionários da maior entidade do futebol brasileiro, cujos valores criticados pelos comunicadores da ESPN.

Em nota oficial, a CBF negou o envolvimento na decisão da emissora. A ESPN ainda não se posicionou sobre o caso.

➡️ Afastamanto de apresentadores da ESPN por críticas à CBF revolta jornalistas: ‘Lamentável’

Nota oficial da CBF

"Não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana".