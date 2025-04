‘Não é surpresa para ninguém’, diz Mauro Beting sobre denúncia feita à CBF

Na última semana, a CBF virou alvo de holofotes diante da matéria feita pela revista Piauí, que denunciou as atitudes de Ednaldo Rodrigues sob o comando da principal entidade do futebol brasileiro. Em entrevista ao Lance!, o jornalista Mauro Beting foi direto ao dizer que há falta de transparência por parte da CBF.

Assembleia Geral Eleitoral da CBF - Ednaldo Rodrigues concede entrevista acompanhado por Fábio Seixas (Foto: Staff Images / CBF)

- A CBF precisava ser transparente como ela não foi e como ela não é desde 1914. Eu posso dizer como um cara que tem 35 anos de esporte e um cara que há 12 anos sou um curador do museu da Seleção Brasileira. Claro, por ser uma entidade de direito privado, embora seja a coisa mais pública que há no futebol que é a Seleção Brasileira, não é surpresa pra ninguém que havia um “mensalinho”. O aumento de 50 mil para 215 mil (do salário dos presidentes das federações estaduais) é muita coisa - disse Mauro Beting.

Denúncia da Revista Piauí ao presidente da CBF

A gestão de Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está envolvida em uma série de denúncias reveladas pela revista "Piauí". A publicação destacou irregularidades nas decisões do presidente e o uso indevido do dinheiro da entidade, incluindo estratégias para assegurar a reeleição de Rodrigues e despesas milionárias com parlamentares, artistas e membros do Judiciário.

➡️CBF: revista denuncia aumento de salário a dirigentes e gastos milionários na Copa de 22

Segundo a revista, a CBF gastou mais de R$ 24 milhões com advogados e acordos. Além disso, houve também aumento significativo nos salários dos presidentes das federações estaduais, passando de R$ 50 mil para R$ 215 mil por mês, além de um 16º salário.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (foto: reprodução CBF)

- Mais um trabalho bárbaro da Piauí e mais um desserviço da imprensa que não comenta devidamente e mais ainda a própria CBF que não se manifesta de algo que poderia se defender até do que é indefensável - destacou Mauro Beting sobre a matéria da revista.