Saiba em quem Edílson votou no paredão do BBB; ex-atacante recebeu um voto

O primeiro paredão do BBB 2026 está se forma. Edílson Capetinha, ex-atacante e ídolo do Corinthians, que participa do programa no grupo "camarote", votou em Sol Vega, mas também recebeu um voto. O ex-atleta foi votado por Jordana.

Edílson, que recebeu apenas este voto, está livre do primeiro paredão da temporada.

Edílson Capetinha no BBB. (Foto: Reprodução/BBB)

Neto faz convite inusitado para Edílson Capetinha

Através das redes sociais, o apresentador declarou sua torcida para Edílson e pediu para o público votar à favor de Capetinha. Em seguida, Neto aproveitou a oportunidade para convidar o ex-jogador para retornar ao programa "Donos da Bola", mas admitiu que corre o risco de perder o ídolo do Corinthians para a Globo.

- O Edílson tá demais, né? Um beijo no seu coração, já estamos armando e vocês todos tem que votar para o homem ganhar. O homem tá f***: "51 é pinga". Expondo toda a vida dele particular. Edílson, quando você sair daí, volta para os Donos da Bola! O que você acha? Campeão do BBB 2026, hein Edílson… Quer voltar ou vai ficar aí na Globo? Do jeito que você está, a Globo vai te contratar. Você vai ser o campeão Edílson, estou torcendo por você - disse Craque Neto.

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.