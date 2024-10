Tom Brady posta mensagem enigmática após anúncio de gravidez de Gisele Bündchen

Tom Brady e Gisele em registro com os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro

O ex-jogador de futebol americano, Tom Brady publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais na última segunda-feira (29). A ação do atual comentarista esportivo, da emissora Fox, aconteceu após o vazamento da gravidez da ex-mulher Gisele Bündchen. A modelo espera um filho fruto do novo relacionamento com o lutador brasileiro Joaquim Valente.

➡️Tom Brady se irrita com piada e enquadra humorista; veja

➡️Tom Brady alega que futebol americano pode chegar ao fim: ‘Cada vez menos contato físico’

A publicação do ex-jogador foi relacionada com o novo momento da vida da ex-esposa por alguns internautas. Determinado cenário aconteceu por conta da presença da música Landslide, do trio The Chicks. A música aborda a temática de um término e faz reflexões como: "O que é o amor?".

O trecho escolhido por Tom Brady para legendar o registro foi a parte: "A criança dentro do meu coração pode se elevar?". No registro, o ex-jogador apenas compartilhou uma imagem do sol se pondo. Veja o registro abaixo:

Postagem enigimática de Tom Brady nas redes sociais (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gravidez

Os rumores da gravidez de Gisele Bündchen acontecem desde agosto, quando ela foi flagrada em uma praia. Na ocasião, a barriga da modelo chamou atenção de alguns fãs e internautas. Em setembro, a brasileira chegou a esconder a parte do corpo ao ser fotografada por paparazzis em uma partida de futebol da filha Vivian Lake, fruto da relação com Tom Brady.

A confirmação da gestação aconteceu apenas neste mês de outubro, após a brasileira ficou de fora do Victoria’s Secret Fashion Show, que aconteceu no dia 15 de outubro. De acordo com o site de celebridades TMZ, Gisele teria comunicado a gravidez para o ex-marido antes de ser noticiada pela mídia.