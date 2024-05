Tom Brady se irrita com piada e enquadra humorista; veja

Tom Brady ficou irritado com piada (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Tom Brady, ex-astro da NFL e ex-marido de Gisele Bündchen, foi "trollado" por Kim Kardashian, Jeff Ross, Kevin Hart, Will Ferrell, Julian Edelman, entre outros, em programa da comédia americana em que celebridades são homenageadas em uma série de discursos cuja principal intenção é "detonar" a pessoa celebrada. Mas o lendário quarterback ficou visivelmente irritado com Ross e subiu ao palco para dar uma bronca no comediante.

A situação ficou tensa quando o humorista trouxe à tona um episódio polêmico envolvendo o proprietário do New England Patriots, Robert Kraft. Tom Brady reagiu:

- Não diga essa m**** de novo - enquadrou. Veja o vídeo:

O incidente envolvendo o dono da franquia aconteceu em 2019. O proprietário do New England Patriots, time pelo qual Brady venceu seis de seus sete Super Bowls, o principal título do futebol americano, foi acusado de ir a uma casa de massagens contratar serviços de prostituição, quando uma rede de tráfico humano foi desmantelada. O local atrairia imigrantes com falsas propostas de trabalho, e elas seriam forçadas a prestar serviços sexuais.

A revolta que Ross causou em Brady ao tocar no assunto foi comparada ao tapa dado por Will Smith em Chris Rock no Oscar de 2022, apesar de o ex-jogador não ter cometido ato de violência. As informações são da revista Monet.