Sabia dessa? Ex-Manchester City comanda empresa avaliada em meio bilhão

Aposentado aos 26 anos, Reece Wabara, ex-lateral do Manchester City, não deve estar arrependido de pendurar as chuteiras tão novo. Atualmente, o britânico figura entre os jovens mais ricos do Reino Unido, graças ao sucesso de sua marca de roupas, a Manière De Voir, avaliada em cerca de R$ 540 milhões.

Revelado no Manchester City em 2011, Wabara acumula pouco mais de 100 jogos e soma passagens por times como Doncaster Rovers e Barnsley. De acordo com o jornal português 'A Bola', a marca fundada pelo ex-jogador vende roupas com preços acessíveis e já vestiu celebridades como o boxeador Anthony Joshua e o jogador Raheem Sterling, atualmente no Arsenal. Manière De Voir alcançou uma avaliação de 85 milhões de euros. No ano retrasado, Reece Wabara inaugurou sua primeira loja física em Londres e, no ano seguinte, abriu mais uma em Nova York, nos Estados Unidos.

Futuro de Guardiola no Manchester City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, bateu o martelo sobre o futuro longe do clube. Com contrato até o fim do primeiro semestre de 2027, o espanhol afirmou que não comandará nenhuma equipe após deixar os Sky Blues.

- Depois do meu contrato, vou parar. Tenho certeza disso. Não sei se vou me aposentar, mas pelo menos, darei uma pausa. Acredito que os torcedores gostaram de ver meus times jogarem, mas não acho que a gente deva viver pensando que seremos lembrados. Na carreira de um treinador, há momentos bons e ruins, e o importante é que os bons permaneçam na memória por mais tempo - afirmou o comandante.