Ex-amante de Dimitri Payet anuncia venda de conteúdo adulto

A advogada Larissa Ferrari, ex-amante de Dimitri Payet, anunciou nas redes sociais que agora vende conteúdo adulto. Ela publicou fotos sensuais para divulgar o conteúdo, que vai ser vendido na plataforma "Privacy", conhecida pelo conteúdo erótico.

Além do francês Dimitri Payet, outro ex-jogador do Vasco se envolveu com Larissa Ferrari: Gary Medel. O chileno atualmente joga na Universidad Católica, do Chile.

Em entrevista ao Metrópoles, Larissa Ferrari explicou que os problemas com Dimitri Payet influenciaram sua decisão de criar conteúdo adulto.

- Eu abri o privacy porque como todo mundo eu preciso pagar minhas contas. Depois de tudo que o Dimitri me fez, eu não consegui voltar ao trabalho por usar muitas medicações controladas. Fiquei de mãos atadas, mas ao menos é uma atividade lícita. Preciso pagar psiquiatra, psicólogos, remédios, contas pessoais e tudo dos meus filhos. Mas não tenho vergonha. Acho digno, não estou roubando ninguém!

Ministério Público indicia Payet por violência contra advogada

Dimitri Payet, ex-jogador do Vasco da Gama, foi formalmente indiciado por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A decisão da Justiça é da última sexta-feira (25), foi divulgada primeiramente pelo site G1 e confirmada pelo Lance!.

A decisão foi do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Rio de Janeiro. Ao indiciar o jogador, a autoridade destacou que ocorreu danos emocionas, e ainda, classificou algumas ações relatadas no processo como "degradantes". O caso corre em segredo de Justiça.

O MP pede a condenação de Payet pelo atos alegados por Larissa. O Orgão Público do Estado prevê o pagamento de anos morais e dos eventuais gastos com serviços de saúde da advogada.

A reportagem do Lance! tentou contato com os representantes do jogador francês no caso, mas até o momento da publicação desta matéria, não teve sucesso. Por outro lado, Larissa Ferrari falou sobre a nova decisão da Justiça.

- Com o trabalho sério e justo de meus advogados, Dr Jorge Vacite Neto e Dr Pedro Pontes, a justiça está sendo feita. Mais um passo a caminho da justiça por todas as mulheres que sofrem nas mãos de pessoas públicas - disse a advogada.

Relembre o caso

As acusações de Larissa Ferrari contra o ex-jogador do Vasco vieram à tona no último mês de abril. Na ocasião, a advogada, de 28 anos, entrou com um processo judicial contra o francês, onde alega que a relação entre os dois era pautada por violência física, moral, psicológica e sexual. O ramance teria acontecido durante setembro de 2024 até março de 2025.

De acordo com os registros de ocorrência feitos entre os dias 29 de março e 30 de abril, nas polícias Civil do Rio de Janeiro e do Paraná, Larissa pediu medida protetiva. O caso foi inicialmente registrado em União da Vitória (PR) e, segundo a Polícia Civil, encaminhado ao Rio em 3 de abril.

Em depoimento a polícia, o ex-jogador do Vasco assumiu que teve relação com a mulher, mas negou as agressões. O francês afirmou que tudo que passou no relacionamento foi feito de forma consentida.