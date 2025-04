Ronaldo manda recado a Ednaldo após eleição da CBF: ‘Não é meu inimigo’

Na estreia do programa "Galvão e Amigos", realizada nesta segunda-feira (31), Ronaldo revelou como será seu posicionamento após as eleições da CBF. Após cancelar a pré-candidatura, por falta de apoio das federações, o ex-atacante da Seleção Brasileira afirmou como será seu posicionamento com o novo mandato de Ednaldo Rodrigues.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Convidado do programa de estreia de Galvão Bueno na Band, Ronaldo abriu o jogo sobre as eleições da CBF, onde foi pré-candidato. Sem alcançar o principal objetivo, o ex-jogador afirmou que não fará jogo duro ao novo mandato de Ednaldo Rodrigues e que está disposto a ajudar.

— Me preparei, me organizei e tentei, fiz o meu melhor, articulei bastante, conversei com muitos presidentes de clubes, muitos presidentes de federações, mas na "hora H", eu não consegui o apoio que eu precisava. Dito isso, muitos esperam que eu seja aquela oposição massacrante, oportunista. Eu não quero ser isso. Não é meu estilo. Eu quero ajudar o futebol, o meu propósito sempre foi esse — declarou Ronaldo, que prosseguiu.

continua após a publicidade

Ronaldo foi pré-candidato à presidência da CBF (Foto: Franck Fife/AFP)

➡️ Além de Jorge Jesus, comentarista cita outro nome para a Seleção Brasileira

— Essa minha pré-candidatura era para realmente ajudar o futebol, porque eu me sinto capaz de fazer isso. Não deu certo, ok, mas eu posso ajudar de outra maneira. A posição que eu tenho no futebol, eu não preciso de status nenhum para poder ajudar — completou.

Logo depois, Ronaldo mandou recado a Ednaldo Rodrigues. O ex-jogador da Seleção Brasileira afirmou que não é inimigo do atual presidente da CBF e deseja que o dirigente consiga melhorar o panorama do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

— E eu quero dizer aqui para o Ednaldo, muito abertamente, que ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele. O futebol precisa, sim, de reformulação, precisa de investimento, o futebol brasileiro principalmente precisa recuperar o tempo perdido, porque está parado há muito tempo, mas precisa ser feito coisas e eu me senti capaz de fazer isso. E espero, do fundo do meu coração, que ele possa fazer, que ele possa realmente reconhecer que o futebol brasileiro vive um momento muito ruim — finalizou Ronaldo.

Ednaldo Rodrigues foi reeleito até 2030 como presidente da CBF (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas