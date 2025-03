Jornalista analisa possibilidade de Raphinha vencer a Bola de Ouro

Em grande fase no Barcelona, Raphinha é um dos nomes cotados para brigar pela Bola de Ouro de 2025. Ao Lance!, o jornalista Ubiratan Leal, da ESPN, opinou sobre as possibilidades reais do brasileiro vencer o concursso da revista francesa "France Football". Ao analisar o caso do jogador, ele destacou a importância do Barcelona vencer títulos na temporada europeia.

Atualmente, a equipe do técnico Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol e está vida na disputa da Copa do Rei e da Champions League, respectivamente nas fases de semifinal e quartas de final. Além disso, ele também descartou a influência das atuações ruins do jogador pela Seleção Brasileira como um fator comprometedor na disputa do prêmio.

- O desempenho dele na Seleção não ajuda. Não dá aquele extra. Mas esta é uma temporada que não tem uma grande competição por seleção, e assim, outros jogadores não tem a possibilidade de conquistarem algo grande como uma Eurocopa. Então, o desempenho do Raphinha na Seleção não ajuda muito, mas outros jogadores também não vão ter grandes destaques em atuações d seleções - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, ele chega forte (para a briga de melhor do mundo) se o Barcelona seguir nessa trajetória. E assim, ganhar a La Liga e pelo menos em uma final da Champions. Neste cenário, acredito que o nome dele chegue forte para o prêmio - concluiu.

Ubiratan Leal opinou sobre a possibilidade de Raphinha vencer a Bola de Ouro (Foto: Iza Giannola/Lance!)

Temporada do Raphinha e mais

A atual fase do atacante é digna de ser considerada ao prêmio da Bola de Ouro. Na atual temporada, o brasileiro tem 42 jogos disputados pelo Barcelona, tendo alcançado o incrível número de 47 participações diretas em gols; sengo 27 tentos marcados e 20 assistências dadas.

No bate-papo com o Lance!, Ubiratan não se restringiu a opinar apenas sobre a temporada de Raphinha. Ele também deu um veredito sobre a atual situação do atacante Endrick, no Real Madrid, e opinou sobre os clubes favoritos aos títulos dos campeonatos europeus. Veja abaixo:

Endrick sendo mal aproveitado?

- É normal (o Endrick não jogar). Tem o Rodrigo, Vinícius Jr e o Mbappé. Não é como se o Ancelotti tivesse colocando um "zé mané" para jogar e o Endrick ficando sem espaço. Um dos caras é o melhor jogador do mundo pela Fifa e o outro é um dos candidatos para herdar o título nesta temporada, se o Real Madrid ganhar títulos. Então, realmente para o Endrick fica difícil a concorrência - analisou.

Favoritos para títulos na Europa

- Na Inglaterra, o Liverpool. Na Espanha, vou de Barcelona, tem três pontos de vantagem mais o confronto direto contra o Real Madrid. Na Itália, vou de Inter. Na França, o PSG praticamente já é campeão, em três semanas já deve oficializar o título. Em Portugal, acho que o Sporting leva - opinou.