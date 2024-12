Em 2024 grandes jogadores tiveram que se destacar e brilhar por seus times. Questionado sobre os maiores destaques do Brasileirão e do futebol mundial em 2024, Ronaldo Fenômeno saiu do muro e escolheu seus nomes favoritos. Confira abaixo a opinião do craque:

Destaques do Brasileirão:

🏆Yuri Alberto, Igor Jesus, Estêvão, Pedro, Luiz Henrique e Savarino

Olhando para o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, o craque destacou Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino.

-Já tinha falado antes que esse time do Botafogo foi extremamente regular e constante em 2024. E para conseguir isso, você precisa de jogadores diferenciados como Savarino, que sempre acha formas de criar jogadas e colocar os dois grandes atacantes do time, Igor Jesus e Luiz Henrique, em posição de colocar a bola na rede. E os dois não decepcionaram quando essa bola chegava - analisou.

O pentacampeão também elogiou Estêvão, jovem revelação do Palmeiras, que disputou a artilharia do Brasileirão.

- Acho que ele entrou na temporada com muita expectativa, ainda mais porque o Palmeiras tinha acabado de perder o Endrick e posso afirmar que ele não decepcionou. O Brasileirão é um campeonato muito físico e os atacantes muitas vezes tem uma ou duas chances de fazer gol e, mesmo assim, Estêvão não desperdiçou - apontou.

O Fenômeno também falou dos artilheiros que o Brasil teve esse ano.

- A temporada do Pedro foi muito boa, assumindo ainda mais o papel de camisa 9 no Flamengo, é uma pena que se lesionou nessa reta final dos campeonatos, outro atacante que, mesmo com muitas críticas, jogou muito bem, foi o Yuri Alberto. Ele cresceu na hora que o Corinthians mais precisou e ajudou a equipe com muitos gols sendo um dos artilheiros do time nas competições - concluiu.

Destaques no futebol europeu:

🏆Savinho, Rodri e Lamine Yamal

- Acho que Rodri fez uma temporada muito regular tanto em seu time quanto na Seleção Espanhola. E isso acaba pesando muito para muitas das pessoas que votam no prêmio de melhor do mundo - analisou em entrevista à Betfair.

Outro jogador espanhol foi lembrado pelo pentacampeão: o jovem Lamine Yamal, promessa espanhola do Barcelona.

- A participação dele na Eurocopa foi impressionante. Quantas vezes um jogador de 17 anos vai aparecer em uma seleção como a Espanha e vai ser o grande destaque? Eu também tinha 17 anos quando estreei pelo Brasil então posso falar com propriedade que não é uma tarefa fácil- brincou.

Já no futebol inglês, Ronaldo falou sobre o brasileiro Savinho, que chegou ao Manchester City depois de uma grande temporada pelo Girona.

- Não dá para olhar para essa campanha histórica deles e não pensar no Savinho. Ele foi crucial para o time ficar na briga pela La Liga e estou muito ansioso para ver ele agora no City e principalmente ver como ele vai ser usado na Seleção Brasileira.