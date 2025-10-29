menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Daronco viaja 15 horas de barco para apitar competição amadora na Amazônia

Árbitro percorreu 5 mil km entre semifinal da Sul-Americana e decisão da Copa da Floresta

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
11:21
Daronco ao lado de influenciador, em viagem para Amazônia
imagem cameraDaronco ao lado de influenciador, em viagem para Amazônia (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Anderson Daronco, árbitro que apita jogos da elite futebol brasileiro, deixou a cidade Santiago, no Chile, onde apitou uma das semifinais da Sul-Americana e partiu rumo a São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. O árbitro apitou a final da Copa da Floresta, competição amadora realizada no coração da Amazônia.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conforme apurou o GE, para chegar ao destino final, Daronco enfrentou uma viagem de 15 horas de barco pelo Rio Amazonas. A jornada exigiu uma logística complexa. Após deixar Santiago, Daronco fez conexão em São Paulo, onde aguardou entre oito e dez horas antes de seguir para Manaus.

Lance!
Lance!
BRASILEIRO B 2025, OPERARIO X CHAPECOENSE
Lance!
BRASILEIRO B 2025, BOTAFOGO-SP X CRICIUMA
BRASILEIRO B 2024, CORITIBA X GOIAS
Airton (Foto: Higor Basso/Novorizontino)
Athletico-PR Brusque Kauã Moraes gol
Lance!

Coritiba: 98.78%

(Foto: Dido Henrique/Coritiba)

  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2025, OPERARIO X CHAPECOENSE
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2025, BOTAFOGO-SP X CRICIUMA
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2024, CORITIBA X GOIAS
  • Miniatura da imagem: Airton (Foto: Higor Basso/Novorizontino)
  • Miniatura da imagem: Athletico-PR Brusque Kauã Moraes gol
  • Miniatura da imagem:

Diferentemente da recepção que costuma ter em competições profissionais, Daronco foi tratado como celebridade pelos moradores locais.

- Foi legar ver o carinho que as pessoas têm por mim, pela figura que está em grandes jogos na televisão. Bacana a receptividade e como encaram o árbitro, como parte do processo, e não o vilão que você geralmente é visto - destacou Anderson Daronco.

continua após a publicidade
Anderson Daronco em Vasco x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Daronco apitou a semifinal entre Universidade do Chile e Lanús (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias