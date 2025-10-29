Daronco viaja 15 horas de barco para apitar competição amadora na Amazônia

Anderson Daronco, árbitro que apita jogos da elite futebol brasileiro, deixou a cidade Santiago, no Chile, onde apitou uma das semifinais da Sul-Americana e partiu rumo a São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas. O árbitro apitou a final da Copa da Floresta, competição amadora realizada no coração da Amazônia.

Conforme apurou o GE, para chegar ao destino final, Daronco enfrentou uma viagem de 15 horas de barco pelo Rio Amazonas. A jornada exigiu uma logística complexa. Após deixar Santiago, Daronco fez conexão em São Paulo, onde aguardou entre oito e dez horas antes de seguir para Manaus.

Diferentemente da recepção que costuma ter em competições profissionais, Daronco foi tratado como celebridade pelos moradores locais.

- Foi legar ver o carinho que as pessoas têm por mim, pela figura que está em grandes jogos na televisão. Bacana a receptividade e como encaram o árbitro, como parte do processo, e não o vilão que você geralmente é visto - destacou Anderson Daronco.

