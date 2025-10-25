Rômulo Mendonça aponta gigantes com risco de queda no Brasileirão: 'É uma pena'

Narrador do Brasileirão no Prime Video, Rômulo Mendonça conversou com o Lance! e projetou a reta final do torneio. O locutor afirmou que a briga pelo título será entre Flamengo e Palmeiras e afirmou que o futuro dos dois na Libertadores pode influenciar na reta final da Série A. O narrador também citou Atlético-MG, Santos e Internacional como gigantes na luta contra o rebaixamento.

- Acho que Sport, Fortaleza e Juventude estão praticamente condenados ao rebaixamento. O Vitória é quem está tentando escapar. O Atlético-MG tem que voltar a vencer fora de casa. E o que eu estou falando vale também para o Santos, muitos equívocos de contratação. É uma equipe que veio da Série B e não aprendeu a olhar com mais carinho e buscar um elenco mais equilibrado. Atlético, Santos e o Internacional estão pagando pela administração ruim, que não tem visão de avaliação de mercado. É uma pena isso, são times tradicionais que deveriam ter um trabalho bem melhor - analisou Rômulo.

O Sport é o lanterna com 17 pontos, sete a menos que o 19º Fortaleza e nove atrás do Juventude, 18º colocado. O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos, mesma pontuação do Santos, o primeiro time fora do Z-4. O Atlético-MG está na 15ª posição, com 33 pontos, e o Internacional vem logo acima, com 35.

Rômulo Mendonça é um dos principais narradores do Prime Video (Foto: Reprodução)

Disputa pelo título do Brasileirão

No meio da semana, pela Libertadores, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Racing por 1 a 0, no Maracanã. O Palmeiras, no entanto, foi derrotado pela LDU por 3 a 0 fora de casa. Os clubes fazem o segundo jogo da semifinal do torneio na próxima semana. Neste sábado (25), o Rubro-Negro pega o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Alviverde recebe o Cruzeiro, no domingo (26), pelo Brasileirão.

- Eu não tenho a menor ideia de quem vai ser o campeão, mas vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Além deles estarem empatados em pontos, o próprio desempenho de cada um na semifinal da Libertadores pode contagiar, favorecer ou prejudicar o desempenho dentro do Brasileirão. Se Flamengo ou Palmeiras não chegarem na final da Libertadores, é um fiasco diante do investimento dos dois. Tem muita coisa pra acontecer. A Libertadores é um norte que pode indicar algum favorito no Brasileirão daqui uma semana, caso algum deles não chegue na final - disse o narrador.