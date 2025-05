Romário se declara para namorada 30 anos mais nova

A relação de Romário com Alycia Gomes, de 22 anos, segue firme e forte. O senador e a estudante começaram o romance no ano passado, de forma discreta, porém aos poucos registram momentos juntos nas redes sociais.

O último registro aconteceu recentemente. No próprio perfil do Instagram, Alycia compartilhou um momento ao lado de Romário na Grécia. Os dois estiveram no país europeu recentemente em uma viagem romântica.

Vale destacar, que a estudante mantém um perfil discreto nas redes sociais. Ela mantém um perfil fechado para pouco mais de sete mil seguidores. Lá, ela costuma compartilhar momentos da vida pessoal e principalmente a rotina na academia.

Nas publicações, Romário faz questão de deixar comentários para expor a própria paixão pela jovem. É comum ver mensagens do ex-jogador elogiando a amada como: "Linda e minha".

Romário em registro romântico ao lado da namorada (Foto: Reprodução/Instagram)

Início de namoro de Romário

O romance entre o casal se iniciou durante o período eleitoral de 2024. O relacionamento começou de forma discreta, e Romário teria conquistado o coração da jovem durante palestras na Baixada Fluminense, região onde Alicya mora.

Em outubro do ano passado, os dois já tinham sido fragrados juntos no Rock in Rio. Romário levou o affair para a área vip do tradicional festival musical do Rio de Janeiro. O casal passou a noite de shows junto, sem se separar em nenhum momento.