Romário defende Raphinha: ‘Quiseram entender por outro lado’

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Romário comentou sobre a frase polêmica dita pelo atacante Raphinha, que afirmou em entrevista dada para o ex-jogador, que "daria porrada" nos argentinos durante o duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que foi disputado no fim de março, no Monumental de Nuñez.

De acordo com o ex-jogador, tiraram de contexto a declaração do atacante do Barcelona. Segundo Romário, "porrada neles" foi dito por Raphinha com a intenção de fazer gols e vencer a partida.

- Todo mundo sabe o meu histórico no futebol, na minha vida. Não sou um cara de sair na porrada. Claro, já briguei, já me defendi, já ataquei… Porrada neles é bater nos caras dentro de campo no sentido de fazer o gol e ganhar - disse Romário no programa "Um Assado Para…", do canal do Duda Garbi.

- Outras pessoas quiseram entender por outro lado… Infelizmente o resultado foi muito ruim. Bem que a gente poderia ter jogado um pouquinho melhor mesmo - completou o ex-jogador.

Raphinha durante a derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Relembre o diálogo entre Romário e Raphinha

Em entrevista ao canal "RomárioTV", Raphinha respondeu Romário se daria "porrada neles", ao abordar o confronto contra a Argentina, válido pelas Eliminatórias. Confira a conversa entre eles:

– Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? – perguntou Romário.

– Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser – respondeu Raphinha.

– Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são fod*s – afirmou o ex-jogador.

– Porrada deles – reforçou o atacante do Barcelona.

– Para finalizar: vai fazer a porr* do gol contra a Argentina? – perguntou Romário.

– Vou. Com tudo – finalizou o camisa 11 do Brasil.

Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil foi goleado por 4 a 1. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

Com a derrota, o Brasil caiu para a quarta posição, com 21 pontos, e não tem classificação garantida. Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, Equador e Uruguai completam o G4. Agora, a Seleção só volta a campo em junho, contra o Equador.