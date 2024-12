Romário comemora formatura de filha mais nova: ‘Orgulho’

O ex-jogador Romário comemorou a formatura no ensino médio da filha mais nova Ivy, de 19 anos, na última segunda-feira (17). Através de uma postagem nas redes sociais, o atual senador compartilhou um vídeo do discurso feito pela jovem durante a colação de grau com os seus seguidores.

Ivy tem síndrome de down e emocionou todos os presentes na colação de grau ao expressar a importância da formação. A jovem é a filha caçula de Romário, fruto do relacionamento com a farmacêutica Isabella Bitencourt. O ex-jogador compartilhou o momento na própria conta do Instagram.

- Discurso de Formatura da minha princesa!! Mais uma etapa concluída com sucesso em sua vida. Hoje ela está se formando no ensino médio e começará uma nova jornada na faculdade. QUE ORGULHO de você, minha filha! Rumo a artes cênicas! - postou Romário.

O que disse a filha de Romário?

No discurso, Ivy agradeceu todos os familiares e professores da escola, que a ajudaram a concluir mais uma etapa de vida. Além disso, ela também declarou que a síndrome de down não a impediu de conquistar o próprio espaço na sociedade e afirmou que irá cursar Artes Cênicas na faculdade.

- Hoje é um dia muito especial para mim, com qual eu sonho há muito tempo. Se eu estou aqui, é porque eu venci desafios. Quando eu entrei na escola, muitas pessoas duvidaram que eu chegaria até aqui. A minha vontade de aprender e a minha força nunca deixaram que eu desistisse do meu sonho. A síndrome de down não me impediu de lutar e conquistar o meu espaço. Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui - disse Ivy, em discurso durante a colação de grau.

