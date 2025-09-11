Roger Flores vê falha de titular do Botafogo em gol do Vasco: ‘Displicente’
Cruzmaltino saiu na frente no clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil
O Vasco saiu na frente no confronto contra o Botafogo, desta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o comentarista Roger Flores, da Globo, o gol do Cruzmaltino foi marcado por uma falha do goleiro Neto, do Glorioso.
O gol surgiu através de uma cobrança de falta. O cronômetro marcava 20 minutos do primeiro tempo, quando Philippe Coutinho finalizou em direção a balisa adversário. Neto se precipitou em realizar a defesa, e ao se atrapalhar, a bola sobrou para Nuno Moreira marcar.
Na transmissão da partida, pela Globo, Roger Flores entendeu que o arqueiro do Botafogo errou no lance. Para ele, o chute do Coutinho era defensável e Neto teria sido displicente no lance.
- Muita falha. Falta muito bem cobrada do Philippe Coutinho, mas sem muita potência, estava muito longe a cobrança. O Neto não pode chegar displicente do jeito que chegou. Ele nem pulou no lance, nem estica os braços para fazer a defesa, quando a bola chegou perto ele se assustou. A bola bateu na trave e sobrou para o Nuno - disse o ex-jogador.
