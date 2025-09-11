Festa da torcida do Botafogo contra o Vasco chama atenção: ‘Espetacular’

Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto decisivo, a torcida do Glorioso realizou uma grande festa na recepção dos times em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As imagens do momento viralizaram nas redes sociais e chamaram atenção dos telespectadores, que rasgaram elogios a iniciativa dos torcedores. A festa foi marcada por muitos fogos, bandeiras e um som alto das arquibancadas do Nilton Santos. Veja a repercussão abaixo: