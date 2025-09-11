menu hamburguer
Festa da torcida do Botafogo contra o Vasco chama atenção: ‘Espetacular’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
22:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto decisivo, a torcida do Glorioso realizou uma grande festa na recepção dos times em campo.

As imagens do momento viralizaram nas redes sociais e chamaram atenção dos telespectadores, que rasgaram elogios a iniciativa dos torcedores. A festa foi marcada por muitos fogos, bandeiras e um som alto das arquibancadas do Nilton Santos. Veja a repercussão abaixo:

