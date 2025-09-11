Festa da torcida do Botafogo contra o Vasco chama atenção: ‘Espetacular’
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil
Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto decisivo, a torcida do Glorioso realizou uma grande festa na recepção dos times em campo.
Botafogo está escalado com surpresas para decisão com o Vasco
Botafogo
Com retornos importantes, Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo
Vasco
Ex-Botafogo, Almada sofre lesão e desfalca Atlético de Madrid na Champions League
Futebol Internacional
As imagens do momento viralizaram nas redes sociais e chamaram atenção dos telespectadores, que rasgaram elogios a iniciativa dos torcedores. A festa foi marcada por muitos fogos, bandeiras e um som alto das arquibancadas do Nilton Santos. Veja a repercussão abaixo:
