Roger Flores questiona Raphael Claus em ataque perigoso do Flamengo: ‘Foi nada’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Bahia nesta quarta-feira (28), em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, uma decisão de Raphael Claus no segundo tempo gerou insatisfação em torcedores do Rubro-Negro. Comentarista jogo, Roger Flores também não concordou com a arbitragem.

- Nada, hein, Luis. Nada. O Claus muito longe do lance - disse Roger Flores durante a transmissão da Globo na Fonte Nova.

O lance em questão envolveu o atacante Michael, do Flamengo, e o zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia. O jogador rubro-negro venceu a disputa contra o defensor tricolor, que caiu no gramado. O camisa 33 sairia cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, mas Claus marcou falta no lance.