Rock in Rio: Will Smith encontra Naldo Benny e ergue camisa de gigante da Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das atrações do Rock in Rio desta quinta-feira (19), o ator e cantor Will Smith foi tietado pelo músico Naldo Benny nos bastidores do evento. O brasileiro aproveitou o encontro, conversou com o artista e deu uma camisa do Flamengo personalizada para o norte-americano. Confira o vídeo acima:

Naldo Benny e Will Smith no Rock in Rio (Foto: Reprodução/Naldo)