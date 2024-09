Astro do Rock in Rio, Ed Sheeran é acionista de clube do coração na Premier League

Ed Sheeran é um dos principais nomes do Rock in Rio 2024 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal atração do Rock in Rio nesta quinta-feira (19), o cantor Ed Sheeran é apaixonado por futebol. A relação do artista com o esporte cresceu ainda mais em 2024, quando o britânico comprou parte das ações do Ipswich Town, clube da Premier League.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Estou muito animado por ter comprado uma pequena porcentagem do clube de futebol da minha cidade-natal. É o sonho de qualquer torcedor de futebol ser dono do clube que torce e me sinto muito grato por essa oportunidade - disse o cantor, mês passado, em anúncio oficial do clube.

- Não sou acionista votante nem membro do conselho. Sou apenas eu colocando algum dinheiro no clube que amo, e eles retribuindo o gesto. Então, por favor, não me venha com sugestões de contratações ou táticas para jogar - completou o artista de 33 anos.

➡️ Ed Sheeran vai ao Maracanã e recebe miniatura da taça da Libertadores

Torcedor do Ipswich Town, Ed Sheeran comprou 1,4% das ações do clube. A equipe conquistou acesso à Premier League na última temporada e está na 17ª posição da competição.

Na última quarta-feira (18), o cantor acompanhou o jogo entre Fluminense e Atlético-MG, pela Libertadores, em um dos camarotes do Maracanã e ganhou uma camisa do Tricolor, que venceu por 1 a 0 a partida de ida pelas quartas de final da Libertadores.