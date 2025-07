Léo Ortiz rebate críticas feitas por torcedores nas redes sociais: ‘Acabam jogando contra o Flamengo’

Léo Ortiz foi o grande responsável pela vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro na noite deste domingo (27). Afinal, foi dele o gol do triunfo no Maracanã. Gol esse, aliás, que saiu dias após o defensor rubro-negro receber críticas de alguns torcedores em uma rede social por conta de sua forma física, fazendo com que o mesmo desativasse o seu perfil. Diante deste cenário, o jogador rebateu as cobranças dos rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️ Zagueiro artilheiro: Léo Ortiz, xerife rubro-negro, volta a decidir pelo Flamengo

- Não ligo para críticas da parte tática, de jogo. Zero problema com crítica. Mas achei que algumas pessoas começaram a trazer uma energia negativa, flamenguistas que acabam jogando mais contra o Flamengo e contra os jogadores, relacionando meu peso a um passe errado. Se eu tivesse feito um gol, ninguém falaria isso. Por isso desativei. Mas isso não me abalou - disse o zagueiro.

Perfil oficial do Flamengo brinca com a situação

Após o gol de Léo Ortiz, o perfil oficial do Flamengo no "X" tirou sarro da situação, ao publicar uma foto de uma torcedora com um cartaz: "Léo Ortiz, volta para o Twitter". Nos comentários, rubro-negros pediam o retorno do zagueiro ao aplicativo.

continua após a publicidade

Léo Ortiz também foi destaque com a bola nos pés

Não foi apenas na bola aérea que Ortiz chamou a atenção contra o Atlético-MG. O camisa 3 do Flamengo também foi muito bem quando acionado para levar a bola para o campo de ataque. Ainda no primeiro tempo, o defensor deu uma arrancada ao ataque, quebrando linhas do sistema defensivo adversário. Os torcedores aplaudiram Ortiz.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja os números de Léo Ortiz na vitória do Flamengo

⚽️ 1 gol

👟 2 finalizações

✅ 74/81 passes certos (!)

↗️ 2/2 passes longos certos

🚀 2/3 duelos aéreos ganhos

🔐 10 ações defensivas (!)

🆚 2 desarmes

🔄 0 dribles sofridos

👊 0 faltas cometidas

continua após a publicidade

Léo Ortiz durante a partida do Flamengo contra o Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real