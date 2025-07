Mauro Cezar analisa árbitro em jogo do Flamengo: ‘Não tem noção do que é futebol’

Mauro Cezar comentou a arbitragem de Ramon Abatti Abel após Flamengo x Atlético-MG, pelo Brasileirão, neste domingo (27). O árbitro foi questionado na web, principalmente, ao optar por não expulsar Fausto Vera, que era o último homem de defesa quando fez falta em Gonzalo Plata. Veja a publicação de Mauro Cezar em seu "X" pessoal.

- Com esse árbitro, o jogador que tem a bola e recebe combate de quem tenta desarma-lo só precisa cair quando acontecer o menor contato físico. Será brindado com uma falta, inexistente na maioria das vezes, a seu favor. Não tem noção do que é futebol.

Lance de Fausto Vera e Plata

Na parte final do primeiro tempo, Gonzalo Plata foi lançado em profundidade, tomou a frente de Fausto Vera, e foi derrubado pelo volante do Galo. Ramon Abatti Abel, árbitro de Flamengo x Atlético-MG, marcou falta e deu cartão amarelo.

O VAR até chamou o árbitro para analisar duas coisas: um possível pênalti, ou uma expulsão, já que Fausto Vera era o último homem. A decisão do árbitro foi de manter a falta e o cartão amarelo.

Flamengo x Atlético-MG

O Flamengo derrotou o Atlético-MG neste domingo (27) por 1 a 0, no Maracanã. Léo Ortiz marcou de cabeça para a equipe carioca. Com a vitória, o rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo por sua vez caiu para a 13ª colocação.

Os times voltam a se enfrentar nesta semana. Flamengo e Atlético disputam o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida será às 21h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Allan (FLA), Pedro (FLA), Vinã (FLA) e Wallace Yan (FLA) / Everson (CAM), Fausto Vera (CAM), Saravia (CAM), Hulk (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda:

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 54.550 pessoas

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)



⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Cleiton); Jorginho, Allan (Evertton Araujo), Arrascaeta (Wallace Yan), Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Pedro (Juninho)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Gomes), Igor Rabello, Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera (Natanael), Gabriel Menino (Junior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello (Bernard), Hulk e Rony (Biel).