Rizek questiona fase da Seleção Brasileira e afirma: ‘Não entrega’

A derrota de virada para o Japão reacendeu a discussão sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante o programa “Seleção Sportv", André Rizek reforçou que o Brasil não figura mais entre as melhores seleções do planeta, devido à falta de resultado nos gramados.

O jornalista destacou que a empolgação gerada pelos bons resultados nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 levou torcedores e especialistas a acreditarem que a Seleção Brasileira ainda estava no topo do futebol mundial. No entanto, o Brasil não vem correspondendo quando é exigido.

- Há quanto tempo a Seleção Brasileira não está entre as melhores do mundo? Tem muito tempo, gente… Tudo bem que a gente chegou, na última Copa do Mundo, achando que a gente estava entre as melhores, mas a gente teve poucas chances de enfrentar as melhores seleções do mundo. Como a gente passeou na América do Sul, e estava tudo bem nos amistosos, a gente achou que estava entre as melhores. Acontece que na hora da Copa, a gente não estava.

- Em algum momento você tem que ter algo para medir se você está entre os melhores. Naquele ciclo, a Argentina ganhou a Copa América do Brasil, no Maracanã. Se a gente parar para analisar o campo, que é onde podemos medir, a gente não tem entregado. A gente fica sempre se apegando às teorias, na prática o Brasil não entrega resultados que possam nos colocar entre as melhores seleções do mundo - comentou André Rizek.

Seleção Brasileira seguirá com testes

A derrota do Brasil para o Japão encerrou a Data Fifa de outubro para a Seleção Brasileira, que fará ainda dois amistosos este ano. Em novembro, a equipe do técnico Carlo Ancelotti irá enfrentar duas seleções africanas — Senegal e Tunísia devem ser confirmadas. Os jogos serão realizados na Europa e vão encerrar a fase de testes de Ancelotti, que ainda busca formatar o elenco de 26 jogadores que irá disputar a Copa do Mundo de 2026.

