Fluminense e Vasco se enfrentaram, na noite deste domingo (14), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na disputa de pênaltis, o Cruz-Maltino levou a melhor e se classificou para a final. Muitos torcedores apontaram um culpado pela eliminação no Maracanã.

O principal alvo da torcida do Fluminense depois da derrota para o Vasco foi o atacante Cannobio. Suspenso no jogo de ida, o uruguaio reforçou o time na volta, mas acabou perdendo o pênalti decisivo nas penalidades.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense apontaram Cannobio como culpado pela eliminação para o Vasco. Veja o pênalti perdido e a repercussão da web:

Vasco está na final da Copa do Brasil depois de bater o Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/GazetaPress)

Veja pênalti e repercussão dos torcedores

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco

Fluminense x Vasco foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.

O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em Fluminense x Vasco. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.

As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram em Fluminense x Vasco. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.