Rizek lamenta ausência de jogador do Botafogo na seleção do Brasileirão

A CBF divulgou a lista dos onze jogadores selecionados para a seleção do Brasileirão de 2024. Após o anúncio, o jornalista André Rizek lamentou a ausência do meia Savarino, do Botafogo, entre os nomeados. Para a posição central, a premiação da Entidade selecionou Rodrigo Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional).

Durante a transmissão do programa "Seleção Sportv", do Sportv, o comunicador apontou o camisa 10 do Alvinegro como um dos principais nomes da edição do campeonato nacional deste ano. Para Rizek, o nome de Savarino deveria está na discussão de craque do torneio, ao lado de Luiz Henrique, também do Botafogo, e Estevão, do Palmeiras.

- Na seleção do campeonato divulgada ontem pela CBF, tem jogadores os quais não votei... Não entendo como Savaria não está entre os onze selecionados. Tenho dúvidas até, se ele não foi o craque do Brasileirão. Porque se olharmos como ele foi decisivo. Eu votei no Estevão (do Palmeiras), mas pra mim o Savarino tinha que tá na seleção do campeonato brasileiro. A ausência dele não conta a história da competição - disse o jornalista.

Em campo, pelo Botafogo, Savarino teve um temporada de destaque. Foram ao todo, 54 jogos, tendo marcado 13 vezes e dado assistências a um companheiro em 13 oportunidades. Os números o credenciou como artilheiro da equipe do técnico Artur Jorge. Dentro das estatísticas citadas, 28 partidas, 8 gols e 7 assistências foram pelo Brasileirão. Apesar disso, o meia ficou de fora da seleção da CBF.

Savarino em ação pelo Botafogo no Brasileirão de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Seleção do Brasileirão 2024