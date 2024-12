Brasileirão 2024 impulsiona índices de audiência da Globo; veja os números

O Brasileirão 2024, que teve a transmissão da Rede Globo, impulsionou os índices de audiência tanto na TV aberta como na TV por assinatura. A última rodada do Campeonato Brasileiro, que consagrou o Botafogo campeão, no último domingo (8), atingiu o total de 143,1 milhões de espectadores, combinando a TV Globo e o SporTV. Veja o balanço ao longo da temporada.

O jogo Palmeiras 1 x 3 Botafogo, válido pela 36ª rodada, teve destaque na TV aberta. A partida atingiu 22 pontos de audiência média nacional e 40% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT), sendo considerado o jogo com a melhor média nacional de audiência.



Em contrapartida, na TV por assinatura, o derby paulista, Corinthians e Palmeiras, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, foi o que registrou a maior audiência do ano nos canais esportivos. A partida atraiu 4,7 milhões de pessoas por minuto. Esse número colocou o jogo como a 10ª maior audiência da história da TV por assinatura desde 2014.



O digital também registrou recordes no Globoplay. O alcance do Brasileirão na plataforma digital da Globo cresceu 34% em comparação com a edição anterior. Na última rodada, o aumento foi de 20% em alcance. O Premiere e o SporTV ao vivo no Globoplay registraram crescimentos de 46% e 36%, respectivamente, em comparação com a 38ª rodada do campeonato em 2023.

Brasileirão 2025

A partir de 2025, a Globo enfrentará um novo cenário para a transmissão do Brasileirão, perdendo a exclusividade do torneio. Record, Amazon e YouTube já asseguraram contratos com a Liga Forte União (LFU), que inclui clubes como Corinthians, Fluminense e Vasco. Até o momento, a Globo mantém contrato apenas com a Libra, que conta com Flamengo, Palmeiras e São Paulo entre os membros.

