Rizek diz por que Leila Pereira não vai a Botafogo x Palmeiras e dá recado aos clubes

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Em duelo quente dentro e fora de campo, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo que vale a liderança do Brasileirão. Presidente do Alviverde, Leila Pereira não estará no Nilton Santos para acompanhar o jogo. Apresentador da Globo, André Rizek falou sobre a ausência da mandatária na partida e afirmou que a decisão não se deu por questões de segurança.

- Não tem absolutamente nada a ver com segurança. E eu acho importante dar ênfase a essa informação, para baixar um pouco a fervura desse confronto, que não decide absolutamente nada no Brasileirão hoje. A informação que vem do Palmeiras é que a Leila, simplesmente, não quer se encontrar com John Textor. É direito dela não ir. O que não pode acontecer é que a disputa judicial dos dirigentes fique maior que o jogo - começou.

- Os dirigentes são passageiros, os clubes são eternos. Quero dar uma sugestão aos clubes, visando a Libertadores: que os clubes se posicionem. Que dirigentes e torcedores adversários são bem-vindos, tanto no Allianz, como no Nilton Santos. Que a briga entre os dirigentes não interfira na decisão diplomática que tem que haver entre os clubes sócios do produto futebol brasileiro - completou Rizek.

Na última segunda-feira (15), o Lance! já havia informado que a decisão de Leila Pereira foi motivada por não querer contato com John Textor. Nos últimos meses, os dois têm se alfinetado por conta das denúncias do empresário sobre uma suposta manipulação no Brasileirão do ano passado.