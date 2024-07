Denílson crava placar de Botafogo x Palmeiras e questiona decisão de Leila Pereira

Denílson palpitou o placar de 2 a 2 para o jogo entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo que vale a liderança do Brasileirão. Presidente do Alviverde, Leila Pereira não estará no Nilton Santos, para evitar contato com John Textor, dono do Alvinegro. Comentarista do "Jogo Aberto", o ex-jogador Denílson projetou o placar da partida e questionou a decisão da dirigente.

- Eu acho que esse jogo aí vai ser um 2 a 2. Um jogo bom, movimentado, goleiros trabalhando. O Botafogo tem um meio-campo muito bom, dinâmico. Infelizmente o Eduardo se machucou, não vai poder jogar, estava jogando muito bem e é muito inteligente. E o Palmeiras tem uma regularidade impressionante. Vai ser um jogo bom de acompanhar - começou Denílson.

- Não sei se é uma decisão correta da Leila. É um sentimento dela. O trabalho dela à frente do Palmeiras é excelente, mas eu acho que nesse tipo de situação, vai, acompanha o time, esteja presente, tenha um comportamento diferente. Você dá uma arma para o adversário desnecessariamente, na minha opinião - completou o ex-jogador.

Nos últimos meses, Leila Pereira e John Textor têm se alfinetado por conta das denúncias do empresário sobre uma suposta manipulação no Brasileirão do ano passado, que terminou com o Alviverde campeão. Na CPI da Manipulação de Jogos, a mandatária do clube paulista chegou a afirmar que o norte-americano deveria ser banido do futebol brasileiro.