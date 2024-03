Rizek critica a presença de jogadores do futebol nacional na Seleção (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 15:30 • São Paulo (SP)

André Rizek discordou da presença de nove atletas que atuam em times brasileiros na primeira convocação feita por Dorival Júnior. Com Ederson, Marquinhos e Martinelli cortados, Léo Jardim, Galeano e Fabrício Bruno foram convocados no lugar.

A justificativa do jornalista é que, atualmente, todos os jogadores que são 'nível série A' estão jogando somente no cenário europeu.

- Me assusta, me espanta ver na convocação do Dorival Júnior para a Seleção Brasileira 9 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ou seja, 9 jogadores que atuam nas Séries B e C do nosso próprio futebol - disse.

Rizek chegou até a comentar sobre 'ter uma síndrome de vira-lata'. Para ele, o nível do futebol visto no Brasil e na Europa são completamente diferentes, ainda mais tendo em vista os próximos adversários da Seleção nos amistosos.

- O que a gente tem no futebol jogado aqui no Brasil parece outro esporte se a gente comparar com o que vemos entre Liverpool e Manchester City. Os times europeus têm seleções mundiais. Tem os melhores calendários, melhores destaques. Quem joga na Europa, está entre os melhores do mundo. O que sobra aqui é a série B e a série C. Por isso, me espanta, me assusta - completou.

O Brasil deve enfrentar as seleções da Inglaterra e Espanha. Os jogos acontecerão dia 23 e 26 deste mês.