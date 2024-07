Rizek critica comportamento de torcedores brasileiros nas Olimpíadas; entenda

André Rizek diz que brasileiro sempre vê roubo da arbitragem (Foto: Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista André Rizek, apresentador do programa "Seleção SporTV", criticou nesta segunda-feira (29) a reação indignada de torcedores brasileiros nas redes sociais com a arbitragem na ginástica e no judô nas Olimpíadas de Paris. O termo "Assaltada" chegou a figurar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

Para Rizek, o brasileiro sempre acha que há roubo nas derrotas, e não só no futebol, mas em qualquer outro esporte.

- A palavra "Assaltada" está nos TTs. Cliquei. Brasileiros indignados com notas dadas na ginástica ontem e com a luta da Rafaela Silva hoje. O brasileiro tem um fetiche absurdo por arbitragem - e sempre achamos que somos roubados nas derrotas, em qualquer esporte - escreveu Rizek no X.

Rafaela Silva não conseguiu medalha nas Olimpíadas de Paris. A judoca caiu nas semifinais para a sul-coreana Mimi Huh após ser imobilizada no tempo extra, e Haruka Funakubo levou a melhor na disputa de terceiro lugar devido a três punições dadas para a brasileira.

No domingo (28), Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares participaram da etapa qualificatória em busca da final por equipe nas Olimpíadas de Paris. Como esperado, Rebeca Andrade foi o grande destaque do Brasil. A paulista irá disputar quatro finais individuais: salto, trave, solo e o individual geral.