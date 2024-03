Rizek comenta permanência de Maycon no Corinthians: ‘Quem diz não ao Flamengo?’

Maycon foi cobiçado pelo Flamengo, mas deve seguir no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Cobiçado pelo Flamengo, o meia Maycon, do Corinthians, preferiu seguir no clube paulista e frustrou os planos do Rubro-Negro. O apresentador André Rizek, do "ge", se mostrou surpreso com a decisão do jogador e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o futuro do clube paulista.

- Que profissional do futebol hoje diz não ao Flamengo? O Dorival não pensou duas vezes, Rogério Ceni, Vítor Pereira, Allan, Santos, Arrascaeta... E tantos outros que trocaram de clube no Brasil pelo Flamengo. O Maycon disse não. Pesou na decisão que o Corinthians deve a ele 11 meses de direito de imagem, a ligação com o clube e o fato que no Flamengo, ele seria reserva - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ainda sim, eu fiquei muito surpreso. Você prefere ser um reserva do Flamengo, brigar por todos os títulos ou ficar no Corinthians que dificilmente vai buscar alguma taça? O Corinthians tem uma decisão a tomar: ser um Flamengo, botar a casa em ordem e voltar a ser gigante ou seguir endividado, como um mero coadjuvante do futebol brasileiro - completou o apresentador.