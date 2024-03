Mauro Cezar analisa possível chegada de Maycon ao Flamengo e cita Thiago Maia

Maycon está na mira do Flamengo para a temporada (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo se aproximou da contratação do meia Maycon, do Corinthians. Para Mauro Cezar Pereira, a contratação do jogador significa a concretização da saída de Thiago Maia rumo ao Internacional. Para o jornalista, o volante do time paulista chega para ser reserva no Rubro-Negro.

- A explicação dessa contratação do Maycon é que o Thiago Maia deve ir para o Internacional. Existe um impasse entre o Flamengo e o Lille para ver com quanto cada um vai ficar. Entre Inter e Flamengo já está tudo acertado. É uma reposição, um volante reserva - começou Mauro Cezar.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Os dois tem 26 anos, é um volante pelo outro, por um valor próximo. É um jogador que o Tite já conhece e pediu a contratação. Mas o Maycon chega no Flamengo para ser reserva, para compor o elenco, como seria o Thiago Maia se continuasse - completou o jornalista, na "Jovem Pan".