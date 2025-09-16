Rizek afirma que Flamengo recebe ‘tratamento nobre’ na mídia e cobra respeito

O jornalista André Rizek afirmou, nesta terça-feira (16), durante participação no programa "Charla Podcast, no Youtube, que o Flamengo recebe "tratamento nobre" na mídia. Durante a análise, o comunicador cobrou respeito aos outros clubes nacionais.

O assunto foi abordado durante o programa quando o jornalista começou a falar sobre a antiga participação no programa "Redação", do Sportv. Rizek contou que a ideia inicial da atração do canal era analisar a mídia. Foi nesse período, que ele identificou um suposto favorecimento ao Rubro-Negro.

- O Flamento tem um tratamento nobre. Um exemplo disso, quando o clube ganha a Taça Guanabara anunciam: "Guanabara é o Mengão". Enquanto isso, os outros times, quando vencem, são zoados. Aí o Botafogo, ganha é "vence com estadual esvaziado". Isso na emprensa -

- Aí, você acostuma ao torcedor do Flamengo, que tem que ser assim. Ao Rubro-Negro tudo, aos outros nada. É zoeira, desdém e piada. Um exemplo prático disso, durante a Copa do Mundo disse que o John Arias era o jogador mais completo em atividade no Brasil. Aí, me cobraram: "mas e o Arrasca". Não é nada contra o clube, mas se tem essa cultura. Isso sempre foi claro para mim. É o clube mais popular do Brasil, mas os outros também precisam ser tratados com respeito -

Flamengo

Em campo, o Rubro-Negro tem compromisso importante para a temporada de 2025 nesta semana. Na quinta-feira (18), a equipe do técnico Filipe Luís encara o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Para a ocaisão, o Flamengo busca confirmar o favoritismo diante dos próprios torcedores para chegar com vantagem no segundo confronto. O jogo de volta entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (25), novamento às 21h30 (de Brasília), Estádio Jorge Luis Hirschi.