Flamengo é campeão do principal torneio de base do Brasil

O Flamengo sagrou-se campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) Série Prata de 2025 na tarde desta segunda-feira (15). Em uma final emocionante, os Garotos do Ninho superaram a equipe do Caxias do Sul Basquete pelo placar de 76 a 67.

O pivô do Flamengo, Manel foi eleito MVP da final da LDB (Foto: Mauricio Almeida / LNB)

O grande nome da decisão foi o pivô Manel, foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) da final. O jovem rubro-negro anotou um duplo-duplo espetacular com 13 pontos e 19 rebotes, dominando o garrafão e sendo fundamental para a vitória do rubro-negro.

O confronto foi equilibrado do início ao fim, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. O Caxias do Sul começou melhor e venceu o primeiro quarto por 22 a 16. No entanto, o Flamengo, sob o comando do técnico Christiano Pereira, ajustou a defesa e cresceu ofensivamente no segundo período, virando o jogo e indo para o intervalo com uma vantagem de 39 a 35.

O terceiro quarto foi de pura trocação, com as equipes duelando cesta a cesta. A garra e a determinação dos Garotos do Ninho, no entanto, fizeram a diferença no último e decisivo período. Com mais consistência e aproveitando melhor as oportunidades de ataque, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem segura e controlar o ímpeto do time gaúcho até o estouro do cronômetro.

A conquista da Série Prata da LDB é um marco importante para o projeto de base do basquete rubro-negro. A campanha da equipe, que chegou às semifinais como segunda colocada de seu grupo, demonstra a força e a capacidade de superação dos jovens talentos formados no clube. Além de Manel, nomes como Gueiros, Renato e Reyes também foram destaques ao longo da competição e mostraram que o futuro do basquete do Flamengo está em boas mãos.