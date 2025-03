Dublador revela o que disseram jogadores do Brasil em derrota para a Argentina

A goleada da Argentina sobre o Brasil por 4 a 1, na última terça-feira (25), contou com algumas provocações em campo entre os jogadores. Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado interpretou o que os atletas conversaram durante a partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

- Equilíbrio! Equilíbrio! Equilíbrio que a gente ganha - pediu Marquinhos antes da bola rolar.

- Não pode deixar eles ficarem rodeando - disse o zagueiro, logo após o primeiro gol argentino.

- Cagão de m****. Cagão! - disparou Vini Jr em direção a Molina durante o jogo.

- O que foi, p****? O que foi? - disse Raphinha após peitar Tagliafico depois de uma falta do lateral.

- Fala menos! Fala menos! - respondeu Otamendi ao atacante brasileiro.

- Eu tenho uma Copa do Mundo e duas Copas América, você nenhuma! Você, zero - disse Paredes a Rodrygo.

- Bateu na cara, irmão… Que calma? - disse Raphinha após empurrão de Dibu Martínez.

- O que eu ia fazer com essa bola? - questionou João Gomes após errar um passe no meio-campo.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.