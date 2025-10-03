menu hamburguer
Fora de Campo

Rivaldo aponta astro do Brasileirão que é ‘marcado pelos árbitros’

Galo e Fluminense se enfrentam amanhã

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
13:19
Davi de Oliveira Lacerda, árbitro de Corinthians 3 x 1 Vasco
imagem cameraDavi De Oliveira Lacerda apitará o duelo entre Fluminense x Atlético-MG (Foto: Reprodução)
O pentacampeão mundial Rivaldo colocou ainda mais fogo nos debates sobre o Brasileirão ao analisar os sucessivos cartões recebidos por Hulk, atacante do Atlético Mineiro. Desde que chegou ao Galo, Hulk já recebeu 66 cartões amarelos, sendo 13 nesta temporada, e 10 deles por reclamações contra a arbitragem.

Mesmo entendendo o estilo do jogador, Rivaldo reconhece que a frequência com que Hulk leva cartões acaba criando uma imagem marcada junto à arbitragem.

- Já vi muitos cartões que achei que ele não merecia, mas, como ele acaba levando cartão o tempo todo, ele fica marcado pelos juízes com um cara que reclama demais e que pode atrapalhar o trabalho do árbitro. Claro que tiveram situações que ele talvez tenha passado do limite, mas isso é algo que acontece por conta do estilo dele de querer brigar sempre dentro do campo. Se ele não for mais capitão, como disse que não gostaria mais de ser, talvez isso melhore um pouco para ele, porque o capitão sempre vai ser o que fala mais com os juízes - disse o embaixador da Betfair.

Hulk em Palmeiras x Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Resumo desta quinta-feira (3) de Brasileirão

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro

Com chances de gol para ambos os lados, Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que contou com a expulsão de William, da Raposa, no segundo tempo, marcou o reencontro de Gabigol com os torcedores rubro-negros no estádio carioca.

Vitória 1 x 0 Ceará

Em jogo muito equilibrado, o Rubro-Negro bateu o embalado Vozão por 1 a 0 e ganhou respiro na luta contra o rebaixamento. Zé Marcos foi o autor do único gol da partida, ainda no início do primeiro tempo.

Fortaleza 0 x 2 São Paulo

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão. O Tricolor paulista teve um jogador expulso e conquistou o triunfo fora de casa com gols de Tapia e Luciano.

Agenda do dia
Brasileirão Série B
19h - Athletic x Amazonas - Disney+
21h30 - Coritiba x Botafogo-SP - Disney+
21h35 - CRB x Avaí - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

