Rivais reagem à provável chegada de Marcos Leonardo no São Paulo: ‘Fácil’

Marcos Leonardo no São Paulo é uma possibilidade que muitos rivais não acreditavam, mas pode se tornar real. As negociações com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, esquentaram nos últimos dias. Os torcedores que costumam 'secar' o Tricolor Paulista se manifestaram nas redes sociais.

A diretoria do São Paulo não desistiu, segue otimista e intensificou as tratativas para a contar com o reforço do centroavante Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final desta temporada. O nome do brasileiro apareceu como pauta principal do clube paulista após a lesão de André Silva e a possibilidade do artilheiro passar por cirurgia.

Quando a informação da negociação entre Marcos Leonardo e São Paulo começou a circular, os rivais começaram a se manifestar nas redes sociais. Como é cria da Vila Belmiro, os santistas são os mais incomodados com a situação. Veja abaixo.

Marcos Leonardo jogando pelo Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)

Veja reação dos rivais com possível chegada de Marcos Leonardo no São Paulo

Negociação com o clube saudita

Apesar de ter sido peça importante recentemente no clube saudita, o jogador não faz parte dos planos futuros da diretoria. Com isso, o jogador de 21 anos abriu mão do que receberia até o final deste ano para ser repatriado. A ideia é ganhar destaque principalmente na disputa do São Paulo na Libertadores e, a partir daí, também tentar cavar uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Por isso, Marcos Leonardo no São Paulo pode ser realidade.

Apesar do negócio ter esquentado, o Tricolor tem somente até a próxima terça-feira (2) para dar fechar o acordo, que é quando fecha a janela de transferências. Marcos Leonardo tem vínculo com o Al-Hilal até junho de 2029 e, desde que chegou ao clube saudita, fez 49 partidas, com 29 gols marcados e três assistências.

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.