Ricardo Nunes e Tarcísio jogam futebol com Cafu em evento de prefeitos
Jogos marcaram encerramento do 1° dia do Congresso de Prefeitos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participaram de três partidas de futebol com prefeitos de municípios paulistas na Mercado Livre Arena Pacaembu. Os jogos aconteceram na terça-feira (26) e marcaram o encerramento do primeiro dia do Congresso Estadual de Municípios de São Paulo. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, atuou como árbitro das partidas.
Tarcísio vestiu a camisa 10 e jogou em posição ofensiva, próximo à área adversária. O pentacampeão mundial Cafu também participou do amistoso, atuando no mesmo time de Tarcísio e Nunes.
Durante as partidas, Kassab utilizou uniforme completo de árbitro para apitar os jogos. O evento esportivo reuniu gestores municipais de diversas cidades do estado em um momento de confraternização após as atividades iniciais do congresso.
Em um dos lances, o governador sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído. Durante o jogo, em tom descontraído, Tarcísio brincou com os adversários dizendo que quem fizesse gol contra seu time não receberia mais convênios do governo estadual.
As partidas festivas ocorreram como parte da programação do Congresso Estadual de Municípios, fórum de discussão sobre gestão municipal. Os resultados finais dos três jogos disputados entre os prefeitos e autoridades não foram divulgados.
