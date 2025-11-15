Revanche? Vidente aponta vencedor no amistoso entre Brasil x Senegal

Brasil e Senegal se enfrentam, neste sábado (15), em jogo amistoso que promete preparar as equipes para a Copa do Mundo de 2026. O Lance! consultou a opinião de um vidente, que apontou quem deve ser o vencedor da partida.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Brasil deve superar Senegal e "se vingar" do último duelo entre as equipes. Em junho de 2023, a Seleção Brasileira perdeu por 4 a 2 sob o comando de Ramon Menezes.

Apesar das cartas apresentarem certo equilíbrio entre Brasil e Senegal, as da Seleção Brasileira estão melhores aspectadas, segundo Luiz. O time comandado por Carlo Ancelotti terá muita intensidade e vai gerar problemas para os senegaleses.

O time de Senegal vai resistir bem à pressão do Brasil, com muita garra, mas a qualidade e o talento do time brasileiro devem prevalecer. A bola rola às 13h (Brasília) em Londres, na Inglaterra.

Vini Jr e Gabriel Magalhães em preparação para o confronto entre Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Escalação da Seleção: Ancelotti deve armar Brasil com novidade diante de Senegal

A Seleção Brasileira deve ter novidade na escalação para o amistoso deste sábado (15), em Londres, entre Brasil eSenegal. Apesar de repetir o esquema de jogo utilizado nas partidas diante de Coreia do Sul e Japão, no mês passado, o técnico Carlo Ancelotti deve reforçar a defesa com a entrada de Éder Militão como lateral pela direita.

A provável escalação do Brasil para a partida com Senegal deve ter Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.