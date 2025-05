Renato Maurício Prado não perdoa titular do Flamengo: ‘Atuação para esquecer’

O jornalista Renato Maurício Prado não perdoou o desempenho do meia uruguaio Nico de la Cruz, após a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão. O meia, que atuou durante os 90 minutos, teve pouco destaque na partida e virou alvo de críticas, por parte do comunicador, que disparou: ‘Atuação para esquecer do De La Cruz hoje’.

O meia de 27 anos, atuou em seis dos sete jogos pelo Flamengo, neste Brasileirão e vem sendo peça-chave no time titular de Filipe Luís, que precisará encontrar uma solução para o meio de campo na próxima rodada. De la Cruz recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso no jogo contra o Bahia, no próximo sábado (10).

Como foi Cruzeiro x Flamengo

O Flamengo começou melhor na partida, propondo o jogo. Mas o Cruzeiro, após dar espaço para o adversário nos primeiros minutos de jogo, começou a reduzir os espaços rubro-negros, apertando a marcação. Foi assim, aliás, que a Raposa abriu o placar aos 14 minutos. Kaio Jorge recebeu passe de Lucas Romero, tirou o zagueiro Léo Pereira da jogada e chutou com força no gol de Rossi, que não conseguiu defender.

Três minutos depois do tento cruzeirense, Cássio conseguiu impedir o que seria o gol de empate rubro-negro, em cabeçada de Léo Ortiz. Pela Raposa, Kaio Jorge, aos 30', mandou a bola no travessão. Já perto do intervalo, Arrascaeta, que recebeu assistência de Gerson, acertou um lindo chute no gol de Cássio, e deixou tudo igual no marcador.

Assim como no início da primeira etapa, o Cruzeiro voltou do intervalo com ritmo reduzido, chamando o adversário para o seu campo de defesa e buscando o contra-ataque. Com o decorrer do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ameaçar o gol de Rossi. Aos 31', o goleiro argentino fez duas defesas em sequência, em chutes de Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Gabigol, ex-Flamengo, entrou na partida aos 43 minutos, após pedido da torcida cruzeirense. Já nos acréscimos, o camisa 9, em rebote de cobrança de pênalti, garantiu a vitória da Raposa.