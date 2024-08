Renato Maurício Prado detona titular do Flamengo: ‘Como alguém ainda escala ele?’

Renato Maurício Prado questionou escalação de Allan no Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 22:51 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo (25), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o jornalista Renato Maurício Prado voltou a criticar a partida da equipe do treinador Tite, e especialmente, a atuação do volante Allan.

Em análise, o comunicador destacou que o Flamengo voltou a ter um resultado favorável sem jogar bem na temporada. Ele ainda questionou a escalação do volante Allan entre os onze jogadores titulares para o confronto.

- O Flamengo venceu, era o mais importante, mas continuamos com aquela situação de não jogar bem. O que é o Allan? Com é que alguém, que se diz treinador especialista, com não sei quantos cursos e duas Copas, não vê que o Allan não pode jogar? Ele é horroroso - disse o jornalista.

Renato Maurício Prado ainda analisou o lance que originou o lance do gol do RB Bragantino. O camisa 21 dá início a jogada ao que resultou no tento do zagueiro Douglas Mendes, do RB Bragantino ao erra uma cabeçada. Ao invés de afastar a bola da área com o gesto, o volante acabou jogando ela para trás e dando um passe para o adversário.

- Mas não, ele joga, e hoje quase custou os três pontos. Porque o lance daquela bola alta, que eu achei que era tinha ocorrido uma dormida no ponto do Wesley, mas não se pode culpar a linha "burra" da defesa do Flamengo. O passe para o gol do Bragantino foi do Allan. Como é que ele sobe dentro da área e cabeceia pro próprio gol? Mas foi o que ele fez - concluiu.

Apesas dos erros apontados pelo jornalista, o Flamengo conseguiu somar mais três pontos na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o rubro-negro termina a rodada com 44 pontos na quarta colocação, quatro pontos atrás do líder Fortaleza.