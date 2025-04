Renato Maurício Prado critica titular do Flamengo em empate com Vasco

O Flamengo protagonizou um empate sem gols com o Vasco, neste sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o jornalista Renato Maurício Prado realizou uma crítica ao atleta Ayrton Lucas, do time rubro-negro. Na ocasião, o jogador foi titular da equipe do técnico Filipe Luís.

O camisa 6 foi opção para a ausência de Matías Viña, que roupeu o ligamento cruzado no ano passado e ainda se recupera da lesão. Através de uma publicação nas redes sociais, Renato Maurício Prado classificou a partida de Ayrton Lucas como abaixo do padrão da equipe e descatou a necessidade do retorno do jogador uruguaio.

- Flamengo precisa muito da recuperação do Viña. Ayrton Lucas é Fraco e de vidro - publicou o jornalista.

Vasco x Flamengo

Em campo, o clássico foi marcado por grande movimentação das equipes. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Rubro-negro tiveram chances claras para balançar as redes do Maracanã. Porém, os times não conseguiram ser precisos.

O Vasco parou duas vezes na trave. Uma com o atacante Vegetti e outra com o lateral Paulo Henrique. Se a balisa foi a inimiga do clube alvinegro, o maior adversário do Flamengo na partida foi o goleiro Léo Jardim.

Em noite inspirada, o arqueiro cruzmaltino parou o ataque da equipe do técnico Filipe Luís em diversas oportunidades. Foram, ao todo, sete defesas do camisa 1 durante os 90 minutos do clássico carioca.

