Renato Maurício Prado aponta culpados em derrota do Flamengo: 'Revoltante'
Rubro-Negro perdeu para o Fortaleza pelo Brasileirão
O jornalista Renato Maurício Prado se revoltou com a derrota do Flamengo para o Fortaleza, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Após o apito final da partida, ele apontou os principais responsáveis pelo resultado, que foi classificado como vexatório.
Através de uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comandante colocou o técnico Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique como os piores do Flamengo na atuação. Ele não poupou críticas ao atacante e questionou a escalação dele, que foi opção do treinador para o início da partida.
- Perder faz parte, mas existe derrotas e derrotas. Perder para o vice-lanterna do campeonato, saco de pancadas, não dá. É revoltante e humilhante. Primeiro, porque o Flamengo foi pessimamente escalado. Quando alguém vai chegar para o Filipe Luís e dizer: "Esquece o Bruno Henrique". Para jogar com ele de centroavante é melhor um cone - iniciou o jornalista, antes de completar.
- O Bruno Henrique briga com a bola. E é uma coisa dolorosa para os torcedores do Flamengo, que tem ele como ídolo. Com justiça, ele merecia, jogava um futebol espetácular. Mas acabou. E um técnico como o Filipe Luís, que se diz inovador, insistir nele é uma demostração de burrice. Me desculpe, mas ele hoje foi burro - concluiu.
Como foi Fortaleza x Flamengo?
Texto por: Maurício Luz
Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo de posturas opostas no Castelão. Enquanto o time de Martín Palermo apostava em transições rápidas e aproveitava os espaços deixados pelo adversário, o Rubro-Negro priorizava a posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque.
Logo no início, o Leão do Pici botou em prática a estratégia com contra-ataques bem encaixados e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Bareiro recebeu livre e tentou encobrir Rossi, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes foi mais feliz: aproveitou passe preciso de Herrera e finalizou cruzado de fora da área para abrir o placar para Laion.
O Fla teve mais dificuldade para transformar os 81% de posse de bola na primeira etapa em perigo real. Com erros técnicos e pouca inspiração ofensiva, a equipe só levou perigo nos minutos finais antes do intervalo. Aos 43', Samuel Lino recebeu dentro da área com liberdade, mas optou por cruzar em vez de finalizar, permitindo o corte da defesa tricolor.
Filipe Luís optou por voltar com o mesmo time para o segundo tempo, mas logo aos oito minutos sacou Bruno Henrique e acionou Luiz Araújo. Com maior movimentação na frente, o Rubro-Negro rapidamene levou perigo aos 12', quando Samuel Lino apareceu pelo meio e rolou para Saúl bater de primeira de fora da área, obrigando goleiro Brenno a fazer grande defesa.
Mesmo com a melhora, o Flamengo teve ainda mais mudanças no ataque, e Wallace Yan e Michael entraram nas vagas de Plata e Samuel Lino. O Fortaleza — que perdeu Bareiro lesionado para a entrada de Moisés —, por sua vez, seguiu apostando nas saídas em velocidade, mas com menos efetividade após o intervalo.
As substituições deram nova vida ao Fla, que voltou a assustar com Arrascaeta finalizando para fora, dentro da área, após cruzamento rasteiro de Wallace Yan. Em resposta, Martín Palermo acionou Yago Picachu e Rodrigo Santos nos lugares de Herrera e Pierre buscando maior velocidade na transição.
A pressão do Flamengo só fez aumentar. Aos 30', foi a vez de Arrascaeta encontrar Luiz Araújo em enfiada de bola, e o camisa 7 rubro-negro tocou fraco na saída de Brenno, que ficou tranquilo com a bola. O Fortaleza, que nessa altura do jogo só se defendia, usou as últimas duas cartadas para colocar Matheus Rossetto e Kayke Queiroz, substituindo Breno Lopes e Pochettino. O atacante emprestado pelo Botafogo teve boa chance e chegou a invadir a área adversária em velocidade, mas acabou desarmado.
Nos minutos finais, Filipe Luís optou por sacar Jorginho para entrada do atacante Juninho, aumentando a presença rubro-negra na área adversária. Já nos acréscimos, o camisa 23 teve chance de empatar a partida e cabeceou cruzamento de Ayron Lucas, mas mandou sobre o gol. O lance sacramentou a vitória do Fortaleza em casa.
