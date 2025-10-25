Mauro Cezar solta o verbo em derrota do Flamengo: 'Ensaio para o fracasso'
Rubro-Negro perdeu para o Fortaleza pelo Brasileirão
O jornalista Mauro Cezar Pereira não perdoou a derrota do Flamengo para o Fortaleza, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a após o fim da partida, o comunicador realizou uma série de críticas a postura do elenco e ao técnico Filipe Luís.
Logo após o fim do primeiro tempo, Mauro Cezar realizou uma publicação nas redes sociais detonando a postura do Flamengo no primeiro tempo. Ele chegou a fazer um alerta referente ao jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, marcado para a quarta-feira (29), na Argentina.
- Atuação do Flamengo no primeiro tempo é algo sério, grave, imperdoável. Parece um ensaio para o fracasso em Avellaneda. Ridículo - publicou o jornalista.
Posteriormente, com o fim da partida, Mauro Cezar realizou uma live, no Youtube, onde realizou novas críticas ao Flamengo. O principal alvo, desta vez, foi o técnico Filipe Luís.
- O Flamengo foi até o Ceará para ser líder, mas fez um jogo "sem vergonha", como diz a torcida em momentos assim. Mas perdeu. Uma coisa inexplicável, patética, mas estão pensando no jogo do Racing, uma pinoia. Falta de postura, um time mal montado, vulnerável ao contra-ataque, foi um time pedante, uma atuação escro** - iniciou o jornalista, antes de completar.
- Olha vocês sabem que sou cauteloso para tratar essas situações, mas foi um modo banana no estado puro. O que explica a atuação do Plaza? O que explica o Samuel Lino ter uma chance de chutar cruzado e não finalizar? Tem medo? O que explica o Bruno Henrique? O Juninho entrou no final, com a vaca já indo pro brejo. Coloca o centroavante que tem. Foi algo nojento - concluiu.
Como foi Fortaleza x Flamengo?
Texto por: Maurício Luz
Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo de posturas opostas no Castelão. Enquanto o time de Martín Palermo apostava em transições rápidas e aproveitava os espaços deixados pelo adversário, o Rubro-Negro priorizava a posse de bola, mas com pouca efetividade no ataque.
Logo no início, o Leão do Pici botou em prática a estratégia com contra-ataques bem encaixados e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Bareiro recebeu livre e tentou encobrir Rossi, mas Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Pouco depois, Breno Lopes foi mais feliz: aproveitou passe preciso de Herrera e finalizou cruzado de fora da área para abrir o placar para Laion.
O Fla teve mais dificuldade para transformar os 81% de posse de bola na primeira etapa em perigo real. Com erros técnicos e pouca inspiração ofensiva, a equipe só levou perigo nos minutos finais antes do intervalo. Aos 43', Samuel Lino recebeu dentro da área com liberdade, mas optou por cruzar em vez de finalizar, permitindo o corte da defesa tricolor.
Filipe Luís optou por voltar com o mesmo time para o segundo tempo, mas logo aos oito minutos sacou Bruno Henrique e acionou Luiz Araújo. Com maior movimentação na frente, o Rubro-Negro rapidamene levou perigo aos 12', quando Samuel Lino apareceu pelo meio e rolou para Saúl bater de primeira de fora da área, obrigando goleiro Brenno a fazer grande defesa.
Mesmo com a melhora, o Flamengo teve ainda mais mudanças no ataque, e Wallace Yan e Michael entraram nas vagas de Plata e Samuel Lino. O Fortaleza — que perdeu Bareiro lesionado para a entrada de Moisés —, por sua vez, seguiu apostando nas saídas em velocidade, mas com menos efetividade após o intervalo.
As substituições deram nova vida ao Fla, que voltou a assustar com Arrascaeta finalizando para fora, dentro da área, após cruzamento rasteiro de Wallace Yan. Em resposta, Martín Palermo acionou Yago Picachu e Rodrigo Santos nos lugares de Herrera e Pierre buscando maior velocidade na transição.
A pressão do Flamengo só fez aumentar. Aos 30', foi a vez de Arrascaeta encontrar Luiz Araújo em enfiada de bola, e o camisa 7 rubro-negro tocou fraco na saída de Brenno, que ficou tranquilo com a bola. O Fortaleza, que nessa altura do jogo só se defendia, usou as últimas duas cartadas para colocar Matheus Rossetto e Kayke Queiroz, substituindo Breno Lopes e Pochettino. O atacante emprestado pelo Botafogo teve boa chance e chegou a invadir a área adversária em velocidade, mas acabou desarmado.
Nos minutos finais, Filipe Luís optou por sacar Jorginho para entrada do atacante Juninho, aumentando a presença rubro-negra na área adversária. Já nos acréscimos, o camisa 23 teve chance de empatar a partida e cabeceou cruzamento de Ayron Lucas, mas mandou sobre o gol. O lance sacramentou a vitória do Fortaleza em casa.
