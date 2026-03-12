Justiça proíbe ex-jogador Carlos Alberto de usar apartamento na Barra

O ex-meia Carlos Alberto perdeu o direito de usar o apartamento onde mora no Condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra no dia 6 de março. A informação foi dada primeiramente pelo jornal "O Globo".

O ex-atleta, que atuou por Fluminense e Vasco, mantém a propriedade do imóvel 402, bloco 5, mas não pode mais o utilizar. A decisão judicial atende ação de moradores do condomínio após 52 ocorrências registradas entre 2019 e 2023, incluindo festas, agressões e danos ao patrimônio.

A magistrada Erica Batista de Castro fundamentou a sentença com base em provas que demonstram "conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência no condomínio". A ação foi movida pelos moradores do condomínio a partir de 2024. O escritório Bragança & Feijó Sociedade de Advogados representou o condomínio no processo.

Entre as acusações constam "orgias sexuais na varanda", ameaça de tiro e urina no corredor. Carlos Alberto já foi acusado de lesão corporal e ameaça dentro do condomínio. A juíza destacou que as multas aplicadas não foram suficientes para alterar o comportamento do ex-atleta.

Defesa de Carlos Alberto

Ao se defender, Carlos Alberto afirmou ser vítima de perseguição por parte do condomínio. O ex-jogador admitiu excessos relacionados ao volume da música, mas negou práticas mais graves atribuídas a ele, como atos de natureza sexual em áreas comuns. Ele também pediu indenização por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem.

A sentença confirma medida que já havia sido adotada em caráter liminar. A decisão não impediu o ex-jogador de seguir residindo no condomínio até o momento. Ainda cabe recurso ao ex-atleta contra a determinação judicial.

