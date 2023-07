CRÍTICAS DA IMPRENSA X RESPEITO DOS JOGADORES:

- O jogador tem contato comigo, então sabe do meu trabalho. O jornalista, muitas vezes, e não é só comigo, falta o respeito com os profissionais. Eles falam o que bem entendem. Se critica o trabalho é uma coisa, mas muitas vezes atacam a vida pessoal das pessoas. Outro dia dei uma entrrevista falando que as famílias de jogadores e treinadores sofrem com isso. Mas não podemos esquecer que o jornalista também tem família, e se um dia jogadores e treinadores se reunirem e decidirem atacar A, B ou C, tem que segurar as pontas. Muitas vezes é uma inveja, atacam o treinador porque não gostam do cara. Ele não conhec eo dia a dia do treinador então aproveita a crítica. Mas o jogador tem contato com o treinador, sabe como o cara age. Uma coisa é fácil dar opinião quando se convive com uma pessoa no dia a dia, outra é opinar quando não se conhece essa pessoa no dia a dia.