Atual campeão da Libertadores, o Flamengo terá o Olímpia (PAR) como adversário com a partida de ida marcada para 3 de agosto e sendo destaque exclusivo da ESPN e Star+. Na mesma data, o São Paulo estará em ação pela Sul-Americana contra o San Lorenzo (ARG) com exibição somente na ESPN e Star+ para o Brasil. Também dono de uma das maiores torcidas do país, o jogo do Corinthians contra o Newell’s Old Boys (ARG) pelo segundo maior torneio de clubes da CONMEBOL irá ao ar nas plataformas de esporte da Disney para todo país no dia 1º do próximo mês.